Dying Light The Beast si aggiorna con una valanga di novità
Il più grande aggiornamento mai rilasciato per Dying Light The Beast è finalmente disponibile e segna un cambiamento profondo nell’esperienza di gioco. Si tratta di un pacchetto ricchissimo che introduce la Nuova Partita+, i Livelli Leggenda, il supporto alla tracciatura realistica della luce, nuove esecuzioni brutali, un evento comunitario mondiale e centinaia di miglioramenti tecnici e correttivi, pensati per dare nuova linfa al titolo e renderlo più longevo, profondo e coinvolgente. La nuova modalità Nuova Partita+ permette di rivivere l’avventura mantenendo equipaggiamento, abilità e progressi già sbloccati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
