Dying Light 2 | Stay Human annunciato il Winter Tales – Gifts from Above 2025 con tante novità

La stagione delle feste torna su Dying Light 2: Stay Human con l’evento invernale “Winter Tales – Gifts from Above 2025”. Un’occasione per vivere nuove attività stagionali, completare obiettivi settimanali e ottenere ricompense esclusive, riaccendendo l’atmosfera festiva a Villedor. Preparati a immergerti in un’esperienza ricca di sorprese e novità, mantenendo viva la speranza e la solidarietà in un mondo in continua evoluzione.

Dopo le novità di Halloween, Baka è tornato a Villedor con una serie di nuove taglie che i giocatori devono completare; progredendo con lui si sbloccheranno oggetti nel suo negozio in base al livello raggiunto dai giocatori. Questi oggetti possono essere acquistati con le caramelle raccolte uccidendo i nemici zombi stagionali, tra cui i Morditori Cattivi, i Bolter Cattivi, i Virali Cattivi, lo Zio Neve e gli Sputaghiaccio.

