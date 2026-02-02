Lo Sportello Tari lascia il Foro annonario e si trasferisce all’interno del palazzo comunale

Da lunedì 9 febbraio, lo sportello Tari di Cesena si sposta dal Foro annonario al Palazzo comunale. I cittadini dovranno recarsi negli uffici del Servizio Tributi, al quarto piano, stanza C15, per pagare o chiedere informazioni sulla tassa sui rifiuti. La novità riguarda solo il luogo, il servizio resta invariato.

Lo sportello Tari del Comune di Cesena, attualmente collocato all’interno del Foro annonario, da lunedì 9 febbraio sarà trasferito all’interno del Palazzo comunale, negli uffici già in dotazione al Servizio Tributi (ultimo piano, stanza C15).Per accedere al nuovo sportello si consiglia di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesena Palazzo

Da oggi, a Vicopisano, riapre lo

Il Foro annonario si trasforma in un polo di vivacità culturale grazie alla collaborazione con l’associazione musicale Chorus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cesena Palazzo

Argomenti discussi: Portoferraio, mercoledì e venerdì chiuso lo sportello Tari; Rifiuti, attivati due ecosportelli a Pollein e Roisan; Tivoli – Attivo lo Sportello Disabili digitale per i servizi IMU e TARI: tutte le info; Attivo lo Sportello Disabili dell’Ufficio Tributi: un servizio digitale dedicato per IMU e TARI.

Orario sperimentale nel mese di febbraio: sportello TARI – IMU anche il giovedì ------------------------------------------------------------------------ Per tre settimane a partire dal 3 febbraio, lo sportello So.G.E.T. per le pratiche TARI – IMU del Comune di Misiliscemi sarà a - facebook.com facebook