Ieri si è svolto il terzo appuntamento del progetto Scuola Bianconera intitolato ’Sport, integrazione e inclusione’, un’iniziativa realizzata con il sostegno di E.Co Energia Corrente, Bcc Romagnolo e 1 Attimo in Forma e in collaborazione con In centro al Foro – Conad. Protagonisti dell’incontro sono stati gli studenti del liceo classico Vincenzo Monti, chiamati a riflettere sul valore educativo, sociale e umano dell’attività sportiva grazie alle testimonianze di figure che quotidianamente lavorano in questo ambito. A portare il saluto istituzionale è stata l’assessora comunale ai servizi alla persona Carmelina Labruzzo, che ha ringraziato il club per l’attenzione verso temi sociali fondamentali, come l’inclusione delle persone con disabilità e la costruzione di contesti accoglienti per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio e integrazione al Foro Annonario