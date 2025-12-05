Calcio e integrazione al Foro Annonario
Ieri si è svolto il terzo appuntamento del progetto Scuola Bianconera intitolato ’Sport, integrazione e inclusione’, un’iniziativa realizzata con il sostegno di E.Co Energia Corrente, Bcc Romagnolo e 1 Attimo in Forma e in collaborazione con In centro al Foro – Conad. Protagonisti dell’incontro sono stati gli studenti del liceo classico Vincenzo Monti, chiamati a riflettere sul valore educativo, sociale e umano dell’attività sportiva grazie alle testimonianze di figure che quotidianamente lavorano in questo ambito. A portare il saluto istituzionale è stata l’assessora comunale ai servizi alla persona Carmelina Labruzzo, che ha ringraziato il club per l’attenzione verso temi sociali fondamentali, come l’inclusione delle persone con disabilità e la costruzione di contesti accoglienti per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
> Calcio giovanile: prima si costruisce, poi si vince > Un campionato sperimentale non nasce per collezionare trofei, ma per dare ai ragazzi la possibilità di crescere. Significa confronto con società più strutturate, integrazione, divertimento e soprattutto formazi - facebook.com Vai su Facebook
Nutrizione e integrazione sportiva con i consulenti di IoInSalute. ascolicalcio1898.it/ascoli-calcio-… Vai su X
Calcio e integrazione al Foro Annonario - Ieri si è svolto il terzo appuntamento del progetto Scuola Bianconera intitolato ’Sport, integrazione e inclusione’, un’iniziativa realizzata con ... Secondo msn.com
Leggende bianconere al Foro Annonario - Il Cesena ieri ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con ’In centro al Foro - ilrestodelcarlino.it scrive