il 17 gennaio a firenze la presentazione del saggio dedicato a francesco bagnoli

Il 17 gennaio 2026 a Firenze si terrà la presentazione del saggio “Le aspirazioni di un artigiano: Francesco Bagnoli, Maestro di Cappella dell’Opera di Santa Maria del Fiore”. L’evento si svolgerà alle ore 16 nell’Oratorio delle Stimmate della Basilica di San Lorenzo, offrendo un’occasione per approfondire la vita e il contributo di questa figura significativa nella storia musicale della città.

Firenze, 13 gennaio 2026 - Sabato 17 gennaio 2026, alle 16, nell’ Oratorio delle Stimmate della Basilica di San Lorenzo, si terrà la presentazione del saggio “Le aspirazioni di un artigiano: Francesco Bagnoli, Maestro di Cappella dell’Opera di Santa Maria del Fiore”, dedicato alla figura e all’opera dello storico maestro di cappella dell’Opera di Santa Maria del Fiore. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Monsignor Domenico Viola, Priore dell’Insigne Basilica di San Lorenzo, e di David Baroncelli, Sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle. Seguirà un intervento organistico con musiche di Padre Vittorino da Seano (1864–1904) e la presentazione del volume, che ricostruisce il profilo umano e artistico di Bagnoli, protagonista discreto ma centrale della vita musicale sacra fiorentina tra Otto e Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

