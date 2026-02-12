Il disastro di Rigopiano | 3 dirigenti condannati per la morte di Riccetti Il dolore della madre

Il processo per il disastro di Rigopiano si conclude con tre dirigenti condannati per la morte di Riccetti. La madre dell’uomo, ancora sconvolta, ha assistito alla sentenza e ha parlato del dolore che non si dimentica. Se ci fosse stata prevenzione, forse quella tragedia non si sarebbe verificata.

Perugia, 12 febbraio 2026 – Se ci fosse stata prevenzione, forse quella tragedia non si sarebbe verificata. Forse Alessandro Riccetti, 33 anni, receptionist ternano dell'Hotel Rigopiano, sarebbe ancora vivo. Mamma Antonella ha atteso in aula la sentenza di appello bis che ha visto condannare tre funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo, in relazione alle carenze nel piano valanghe della zona e che proprio questo sembra confermare. «Ma adesso aspettiamo di parlare con il nostro avvocato (Giovanni Ranalli, ndr) per capire bene» aggiunge ancora prima di risalire dalla sala degli Affreschi.

