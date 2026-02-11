Strege di Rigopiano condannati tre dirigenti per la morte di Alessandro Riccetti e altre 28 persone
Dopo nove ore di camera di consiglio, i giudici hanno condannato tre dirigenti per la tragedia di Rigopiano, che costò la vita a 29 persone, tra cui anche Alessandro Riccetti, il receptionist ternano. La sentenza arriva a distanza di anni dall’incidente e chiude un capitolo difficile per le famiglie delle vittime.
Dopo nove ore di camera di consiglio arriva la sentenza di appello bis per la tragedia di Rigopiano in cui perse la vita anche Alessandro Riccetti, receptionist ternano. Sono stati condannati a due anni di reclusione i funzionari della Regione Abruzzo Carlo Visca, Vincenzo Antenucci e Pierluigi.
Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo
Tre dirigenti della Regione Abruzzo sono stati condannati per il disastro dell’hotel Rigopiano a Farindola.
Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo. Due assoluzioni e 5 prescrizioni
La Corte d’Appello di Perugia ha condannato tre dirigenti della Regione Abruzzo per il disastro di Rigopiano.
Argomenti discussi: Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novità; L'appello bis per la strage di Rigopiano con la dura replica del pg Barlucchi: Prevenire era dovuto; Processo Rigopiano, la procura generale: Quell’hotel non doveva essere costruito o utilizzato in inverno; Il procuratore generale sull'appello bis per Rigopiano: Mancanza carta valanghe regionale ha fatto la differenza.
Rigopiano, oggi la sentenza d’appello bis: condannati tre funzionari della Regione AbruzzoA nove anni dalla tragedia che il 18 gennaio 2017 causò 29 vittime, è arrivata la quarta sentenza. La Corte d’Appello di Perugia ha condannato due funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo ... fanpage.it
Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione AbruzzoLa sentenza del processo d'appello bis sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara): il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone. quotidiano.net
La requisitoria al processo di appello bis per la strage in cui perse la vita il giovane ternano Alessandro Riccetti: “Omissioni fatali da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di Farindola” - facebook.com facebook
