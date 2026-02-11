Strage di Rigopiano condannati tre dirigenti per la morte di Alessandro Riccetti e altre 28 persone

Dopo nove ore di camera di consiglio, la corte d’appello ha condannato tre dirigenti per la tragedia di Rigopiano, in cui morirono 29 persone, tra cui anche Alessandro Riccetti, il receptionist di Terni. La sentenza arriva dopo mesi di attesa e conferma le responsabilità dei responsabili della valanga che travolse l’hotel.

Dopo oltre 9 ore di camera di consiglio la sentenza di appello bis a Perugia. Cinque assoluzioni, per due prescrizione Dopo nove ore di camera di consiglio arriva la sentenza di appello bis per la tragedia di Rigopiano in cui perse la vita anche Alessandro Riccetti, receptionist ternano. Sono stati condannati a due anni di reclusione i funzionari della Regione Abruzzo Carlo Visca, Vincenzo Antenucci e Pierluigi Caputi. Assolti, invece, Emidio Primavera, Carlo Giovanni e Sabatino Belmaggio. La Corte d’appello li ha ritenuti responsabili di disastro colposo. Prescritta l’accusa di omicidio colposo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dopo nove ore di camera di consiglio, i giudici hanno condannato tre dirigenti per la tragedia di Rigopiano, che costò la vita a 29 persone, tra cui anche Alessandro Riccetti, il receptionist ternano.

Tre dirigenti della Regione Abruzzo sono stati condannati per il disastro dell’hotel Rigopiano a Farindola.

