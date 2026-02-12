Il cuore trapiantato al bimbo di due anni ‘carbonizzato’ dal ghiaccio secco | Da 50 giorni in coma è un incubo

Un bambino di soli due anni, che aveva ricevuto un trapianto di cuore, si trova in gravissime condizioni dopo un incidente con il ghiaccio secco. Il piccolo, in coma da circa 50 giorni, è stato vittima di un episodio che ha lasciato tutti senza parole, e ora si teme per la sua vita. La vicenda sta facendo il giro di Napoli, al centro di un caso di presunta malasanità.

Napoli – Un cuore 'bruciato' diventa un clamoroso caso di malasanità che rischia di finire in tragedia. Sei persone, tra medici e sanitari, nel registro degli indagati, tre camici bianchi sospesi dall'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, soprattutto un bambino di due anni e tre mesi che lotta tra la vita e la morte. È il drammatico epilogo di un trapianto cardiaco eseguito il 23 dicembre all'ospedale 'Monaldi', un'eccellenza in Italia, dove al piccolo Tommaso (nome di fantasia) è stato impiantato un cuore arrivato da Bolzano. Ma l'organo era danneggiato, 'fallato' appunto a causa di un errore nella conservazione.

