Bruciano col ghiaccio secco un cuore destinato a un bimbo di due anni | salta il trapianto

Questa mattina la speranza si è trasformata in delusione per una famiglia di Napoli. Il cuore che avrebbero dovuto ricevere per il trapianto si è bruciato, a causa di un incidente con il ghiaccio secco. La notizia ha lasciato tutti senza parole: il bambino di due anni non potrà più ricevere l’organo e il rischio di perdere la vita è diventato immediato. La famiglia ora si trova a lottare contro il tempo e la sorte, tra speranza e disperazione.

Era il 23 dicembre scorso, due giorni prima di Natale, quando è arrivata la notizia che una famiglia napoletana aspettava da mesi: c'era finalmente un cuore disponibile per il loro bambino di due anni. Il piccolo, malato dalla nascita a causa di una grave cardiomiopatia (una malattia che indebolisce il muscolo del cuore), era ricoverato al Monaldi di Napoli e aveva bisogno urgente di un trapianto per sopravvivere. Il cuore proveniva da Bolzano, donato dai genitori di un altro bambino di quattro anni che aveva perso la vita pochi giorni prima in un tragico incidente in piscina a Curon Venosta, in Trentino.

