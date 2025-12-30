Il mondo del canottaggio italiano piange la perdita di Davide Tizzano, campione olimpico e figura di spicco del settore. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le istituzioni e gli appassionati, tra cui il sindaco Masci e il CONI Abruzzo, che hanno espresso il loro dolore e rispetto per la sua carriera e il suo contributo allo sport.

«Apprendo con profondo dispiacere e sincero dolore la notizia della scomparsa di Davide Tizzano, campione olimpico e presidente nazionale della Federazione Italiana Canottaggio». È quanto scrive il sindaco di Pescara, Carlo Masci, riguardo alla morte di Tizzano che aveva solo 57 anni.«Solo lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Cannottaggio in lutto per la scomparsa del campione olimpico Davide Tizzano, il cordoglio del sindaco Masci e del Coni Abruzzo

Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport: addio la campione olimpico napoletano Davide Tizzano

Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport: addio al campione olimpico napoletano Davide Tizzano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Addio a Davide Tizzano, due volte oro olimpico nel canottaggio. Buonfiglio: Mondo sport perde un grande campione; Napoli, muore a 57 anni Davide Tizzano: è stato due volte campione olimpico di canottaggio; È morto Davide Tizzano, presidente di Federcanottaggio e due volte oro Olimpico; Canottaggio, morto Davide Tizzano: era il presidente della Fic e vincitore di due ori olimpici.

Cannottaggio in lutto per la scomparsa del campione olimpico Davide Tizzano, il cordoglio del sindaco Masci e del Coni Abruzzo - Tizzano è venuto a mancare all'età di 57 anni ed era il presidente della Fic, la federazione italiana canottaggio ... ilpescara.it

Addio a Davide Tizzano, lutto nel canottaggio italiano - Negli ultimi anni Davide Tizzano aveva costruito un rapporto solido e collaborativo con Varese e con il Comitato dei Grandi Eventi remieri. laprovinciadivarese.it