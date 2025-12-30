Cannottaggio in lutto per la scomparsa del campione olimpico Davide Tizzano il cordoglio del sindaco Masci e del Coni Abruzzo
Il mondo del canottaggio italiano piange la perdita di Davide Tizzano, campione olimpico e figura di spicco del settore. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le istituzioni e gli appassionati, tra cui il sindaco Masci e il CONI Abruzzo, che hanno espresso il loro dolore e rispetto per la sua carriera e il suo contributo allo sport.
«Apprendo con profondo dispiacere e sincero dolore la notizia della scomparsa di Davide Tizzano, campione olimpico e presidente nazionale della Federazione Italiana Canottaggio». È quanto scrive il sindaco di Pescara, Carlo Masci, riguardo alla morte di Tizzano che aveva solo 57 anni.«Solo lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
