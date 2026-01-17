Lo sport piange Commisso Abodi | Innamorato della sua Fiorentina De Laurentiis | Uomo di grande spessore

Il mondo dello sport e del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2017. A 76 anni, ha lasciato un segno importante nel panorama calcistico italiano, ricevendo parole di riconoscimento e affetto da figure come Abodi e De Laurentiis. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il club e per l’intera comunità sportiva.

(Adnkronos) – Il mondo dello sport e del calcio piange Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, che aveva acquistato il club viola nel 2017, è morto oggi a 76 anni. Sono tanti i messaggi per la sua scomparsa: da quello del ministro per lo Sport Andrea Abodi alla Lega Calcio, passando per i club di Serie A. Come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi delle leghe professionistiche italiane in questo weekend: “Il mondo del calcio italiano e la Figc piangono la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina morto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lo sport piange Commisso. Abodi: “Innamorato della sua Fiorentina”. De Laurentiis: “Uomo di grande spessore” Leggi anche: Il Parma Calcio piange Rocco Commisso: "Un uomo di sport e di grande passione" Leggi anche: Lutto in casa Fiorentina, è morto Rocco Commisso: il messaggio di cordoglio di De Laurentiis La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Fiorentina piange la scomparsa del Presidente Rocco Commisso. Lo sport piange Commisso. Abodi: "Innamorato della sua Fiorentina". De Laurentiis: "Uomo di grande spessore" - Come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi delle leghe professionistiche italiane in questo weekend in memoria del presidente della Fiorentina ... adnkronos.com

