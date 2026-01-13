L’impatto della politica sul bilancio locale si manifesta attraverso vari costi, tra cui indennità, spese di giunta, Consiglio e Quartieri. Con un conto complessivo di circa 2,7 milioni di euro, è importante analizzare come queste voci influenzino le finanze pubbliche, evitando semplificazioni eccessive. Un approfondimento concreto permette di comprendere meglio il peso reale delle spese politiche sulla gestione amministrativa della città.

Quanto costa la politica a livello locale? Se ne parla spesso in termini generici, tra semplificazioni e indignazioni facili. Ma, quando si scende nel dettaglio dei bilanci comunali, le cifre restituiscono una realtà più articolata e meno sensazionalistica. A Firenze, per esempio, l’amministrazione ha stanziato 2,7 milioni di euro per gli anni 2026-2028 per il funzionamento dell’apparato politico e istituzionale. È quanto emerge dalla delibera firmata l’8 gennaio scorso dal Servizio amministrativo del Personale di Palazzo Vecchio. Nel dettaglio, 1,39 milioni di euro sono destinati a sindaca, assessori e presidente del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indennità, conto da 2,7 milioni. Il peso della politica sul bilancio. I costi di giunta, Consiglio e Quartieri

Leggi anche: La Giunta dà il via libera al Bilancio di previsione 2026-2028: una manovra da 218,9 milioni complessivi

Leggi anche: Politica | Toscana, lunedì 10 novembre il primo Consiglio regionale. Giani: "Sarà il giorno della giunta"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Buongiorno e buon anno potreste dirmi se l'indennità di frequenza la pagano oggi o domani Grazie mille - facebook.com facebook