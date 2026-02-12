Il Comune inaugura l’Agenzia sociale per la casa | ecco come funziona

Il Comune di Reggio Calabria ha aperto un nuovo servizio per aiutare chi ha bisogno di una casa. Si chiama Agenzia sociale per la casa e sarà gestita dalla Cooperativa Vitasì. Il progetto riceve fondi dal Pn Metro Plus e dal programma Città medie Sud 2021-2027. L’obiettivo è offrire assistenza concreta alle famiglie e ai cittadini in difficoltà, aiutandoli a trovare una sistemazione stabile.

Si tratta di un punto di riferimento gratuito per chi non riesce a sostenere il canone d'affitto o incontra ostacoli nella ricerca di un alloggio. L'agenzia mette a disposizione personale qualificato che supporta l'incontro tra domanda e offerta di immobili sul mercato locale, sia pubblico che privato. Il servizio è rivolto a persone e nuclei familiari in condizione di rischio di povertà abitativa o in situazioni di particolare fragilità, tra cui: famiglie con minori o monoparentali; donne vittime di violenza o a rischio di violenza domestica; neomaggiorenni che necessitano di supporto per l'autonomia socio-educativa; adulti soli in stato di bisogno abitativo; persone dimesse da comunità terapeutiche, ospedali o istituti di cura; ex ospiti di case famiglia, istituti penali o comunità per minori; ospiti di dormitori o strutture di accoglienza notturna; famiglie in morosità incolpevole a causa di perdita di lavoro, basso reddito o situazioni familiari particolari.

