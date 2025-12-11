L’Agenzia sociale per l’abitare di Roma è realtà Ecco chi ha vinto il bando e i dettagli del progetto
L’Agenzia sociale per l’abitare di Roma diventa realtà, segnando un passo importante per il settore abitativo della città. Dopo l’approvazione del piano casa a luglio 2023, il progetto prende forma con i vincitori del bando e i dettagli delle iniziative che mirano a migliorare l’accesso all’alloggio per i cittadini romani.
L'Agenzia sociale per l'abitare di Roma inizia a muovere i primi passi. Fino a oggi era rimasta un obiettivo su carta, uno degli assi portanti del piano casa approvato in assemblea capitolina a luglio 2023. Adesso, grazie alla chiusura dell'avviso pubblico per la co-progettazione, prende forma e.
