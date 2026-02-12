Il commercialista Bellavia indagato le accuse sulla privacy per il consulente di Report e l’archivio da un milione di file su politici e imprenditori

La Procura di Milano ha messo nel registro degli indagati il commercialista Gian Gaetano Bellavia. È accusato di aver gestito un archivio con un milione di file su politici e imprenditori, riguardo alla privacy. Bellavia, che lavora come consulente di pm, giudici e della trasmissione Report, è sotto inchiesta per le modalità con cui avrebbe raccolto e conservato quei dati. Le verifiche della procura sono ancora in corso.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di pm, giudici e della trasmissione Report. L’ipotesi di reato è la violazione della legge sulla privacy, in relazione a un archivio contenente più di un milione di file e a un documento di 36 pagine, ribattezzato «papello», con un elenco di nomi di imprenditori, politici e personalità pubbliche. Il caso ha generato nelle scorse settimane polemiche politiche e interrogazioni parlamentari. I pm Eugenio Fusco e Paola Biondolillo, sotto la direzione del procuratore Marcello Viola, hanno aperto un fascicolo specifico e gli investigatori hanno analizzato il contenuto dei file, che Bellavia definisce il suo «archivio storico».🔗 Leggi su Open.online

