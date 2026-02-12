La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia. Si indaga per violazione della privacy, legata a un archivio con oltre un milione di file e un documento chiamato “papello”, che contiene nomi di imprenditori, politici e vip. La vicenda ha già scatenato polemiche politiche e interrogazioni parlamentari.

Gian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pubblici ministeri e giudici e della trasmissione di Raitre condotta da Sigfrido Ranucci, Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano per un’ipotesi di violazione della legge sulla privacy per il caso di quell’archivio con più di un milione di file e di un cosiddetto “papello ” con un elenco di nomi di imprenditori, politici e vip, che ha sollevato nelle scorse settimane anche polemiche politiche e interrogazioni parlamentari. Tra quei file, che un’ex collaboratrice ora a processo avrebbe copiato e sottratto, aveva spiegato la difesa di Bellavia , non ci sono “dossier né alcun materiale improprio”, che esuli dalla sua “attività professionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - File della Procura, indagato a Milano il consulente di Report Gaetano Bellavia: violazione della privacy

Approfondimenti su Gaetano Bellavia

Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report e di varie procure milanesi, è finito sotto inchiesta.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di Report.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gaetano Bellavia

Argomenti discussi: File pedopornografici, indagato l'ex consigliere comunale in Loggia Ashkar; File pedopornografici, l'ex consigliere comunale Iyas Ashkar prende le distanze dalle accuse: Chiedo di rispettare i tempi della giustizia; Pedopornografia, indagato l'ex consigliere di Brescia Iyas Ashkar; Gli indizi su Sempio nel pc della Poggi.

Il commercialista Bellavia, consulente di Report, indagato per violazione della legge sulla privacyGian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano per un’ipotesi di ... ilfattoquotidiano.it

Report, consulente Bellavia indagato per violazione della privacyGian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di numerose procure e di Report, è indagato ... msn.com

Ranucci esulta sui social per uno dei suoi consulenti principe specie sui bilanci a cui ricorre nelle varie inchieste, Gian Gaetano Bellavia. Di seguito il messaggio del conduttore di Report:: "Cade il teorema dei giornali di Angelucci e di Gasparri sul nostro cons - facebook.com facebook