La Russa su Bellavia commercialista consulente di Report | A che titolo schedava mio figlio Geronimo?

Ignazio La Russa ha commentato la vicenda dei file rubati al commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report. In una nota, l’ex ministro ha chiesto chiarimenti sulla schedatura di suo figlio Geronimo, sollevando dubbi sul ruolo e le modalità di accesso alle informazioni. La vicenda riguarda la sicurezza dei dati e il rispetto della privacy, temi di attuale interesse pubblico.

Ignazio La Russa è intervenuto con una nota «in merito alla vicenda dei file rubati al commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente della trasmissione Report ». Il presidente del Senato ricorda di averlo «personalmente conosciuto quando era ragazzino, (in quanto figlio di una famiglia molto amica dei miei genitori e fratello di Marina, che non so come giudicherebbero oggi il suo operato)». «Ritengo – prosegue La Russa – che sarebbe molto interessante sapere a quale titolo lo stesso dottor Bellavia deteneva, ben schedato tra i tanti, anche un file relativo a Geronimo La Russa che di sicuro non ha procedimenti giudiziari a suo carico e, a fronte dei suoi successi professionali, ha come unica fonte di interesse quella di essere figlio del presidente del Senato».

