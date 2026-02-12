Il colosso degli utensili nato in Brianza diventa anche un videogame

Beta Utensili, l’azienda di utensili nata in Brianza, si mette anche nel mondo dei videogiochi. Dopo aver dominato le officine e i box dei principali team del Motomondiale, ora il marchio fa il suo debutto nel gaming. La notizia ha sorpreso molti, visto che il passaggio dal settore industriale a quello digitale non è scontato. Ma l’azienda ha deciso di provare questa strada per avvicinare anche i più giovani.

Nel nuovo atteso capitolo della serie motociclistica sviluppata da Milestone, disponibile da oggi per console e pc, un'esperienza virtuale firmata Beta per tutti i gamer che preparano la moto per la pista Dalle officine ai videogiochi. Beta Utensili, il colosso delle attrezzature da lavoro made in Brianza, presenza fissa nei box dei principali team del Motomondiale, fa il suo esordio nel mondo del gaming. Oltre al Beta Garage - presente all'interno del menu principale del gioco -, tutte le aree dedicate all'assetto della moto sono sponsorizzate da Beta. "Il Motorsport è nel Dna di Beta da oltre cinquant'anni.

