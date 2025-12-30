Colosso del mobile apre un nuovo negozio in Brianza e cerca personale

ArredissimA, importante holding veneta specializzata nel settore dell’arredamento, apre un nuovo negozio a Lissone, nel cuore della Brianza. L’inaugurazione rappresenta un passo importante per il rilancio di uno storico marchio e il lancio di un nuovo brand. L’azienda cerca personale qualificato per supportare questa fase di crescita e consolidamento nel mercato del mobile e del design italiano.

Nuovo punto vendita in Brianza per ArredissimA, importante holding veneta dell'arredamento. La catena aprirà un negozio a Lissone, capitale del mobile e del design italiano, e oltre al rilancio di uno storico marchio recentemente acquistato dalla catena, il lancerà un nuovo brand.

