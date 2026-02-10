Massimo Giletti ha criticato duramente Sigfrido Ranucci dopo aver scoperto la chat con Boccia sulla “lobby gay”. Il conduttore si è detto deluso dal collega, accusandolo di aver discusso di temi delicati in modo poco appropriato. La vicenda ha subito scatenato un dibattito tra chi difende la libertà di opinione e chi invece chiede maggiore attenzione ai toni usati in tv.

Giletti contro Ranucci per la chat con Boccia sulla “lobby gay”. Massimo Giletti va all’attacco del collega in Rai Sigfrido Ranucci. Durante la diretta del suo programma tv Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3 nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, Giletti ha mostrato uno scambio di messaggi tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia in cui il conduttore di Report parla di una presunta “lobby gay” nel sistema mediatico italiano, di cui farebbe parte anche lo stesso Giletti. Quest’ultimo si è detto “deluso” dalle parole del collega, il quale tuttavia sostiene che le chat sia stata manipolata. La conversazione tra Ranucci e Boccia era già stata pubblicata il 31 gennaio da Il Giornale diretto da Tommaso Cerno, altro nome indicato dal conduttore di Report come membro della lobby omosessuale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giletti attacca Ranucci per la chat con Boccia sulla “lobby gay”: “Sono deluso dal collega”

Giletti torna a criticare Ranucci, questa volta portando alla luce alcune chat con Maria Rosaria Boccia.

Massimo Giletti si scaglia contro Ranucci e rivela le chat con Boccia, accusandoli di aver parlato della

Argomenti discussi: Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul giro gay, Provo delusione umana profonda; Giletti attacca Ranucci: ecco le chat con Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay; Mi devi spiegare perché questi messaggi. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia; Report, nelle chat Ranucci-Boccia il giro gay: la ricostruzione del Giornale.

