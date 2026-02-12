Il Carnevale di Bergamo torna a coinvolgere tutta la città. Il Comune ha annunciato un nuovo programma di eventi, pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età. Le strade si riempiranno di maschere, musica e allegria, con iniziative che puntano a far tornare il sorriso dopo i mesi difficili. La tradizione si rinnova anche quest’anno, mantenendo vivo lo spirito di comunità.

Una festa per tutta la comunità. Anche quest’anno il Comune di Bergamo prosegue l’impegno nel realizzare un programma di iniziative per il Carnevale realizzate con il contributo del tessuto culturale cittadino. La programmazione è come sempre ampia: si snoda nel corso di oltre una settimana, da domani al 22 febbraio, e coinvolge quartieri, Città Alta, musei, l’orto botanico Lorenzo Rota, biblioteche, ludoteche, teatri e cinema. Il momento clou del calendario è rappresentato dai Giochi Carnevalimpici, una grande festa di strada in programma domenica 15 febbraio tra Piazza Dante e Palazzo della Libertà, voluta dall’amministrazione comunale con l’organizzazione della rete Family Friendly. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Carnevale cittadino. La cultura in maschera

