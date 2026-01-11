Parte il carnevale La maschera svetta sulla Torre

Con l’arrivo del carnevale, la tradizionale maschera viene posizionata sulla Torre dell’Orologio, attirando l’attenzione della piazza. Nonostante il freddo, cittadini e visitatori si raccolgono per assistere a questo momento simbolico, che segna l’inizio delle festività. La scena rappresenta una tradizione consolidata, che unisce comunità e storia locale in un’atmosfera di attesa e partecipazione.

Nel freddo pungente l'apposizione della tradizionale maschera alla Torre dell'Orologio, la gente in piazza a guardare lo spettacolo. Si è aperto così il Carnevale degli Este edizione 2026. La manifestazione, puntuale alle 16, con l'apposizione della maschera di Carnevale, Begosso, alla Torre dell'Orologio, sede della Fondazione Palio Città di Ferrara, dopo una breve sfilata della Signoria. Il percorso si è snodata da piazza Municipale, corso Martiri della Libertà, piazza Trento Trieste, Torre dell'Orologio. Poi la la lettura dell'editto del Duca che ha concesso al popolo di far festa, permettendo a tutti, un periodo di gioia e di allegria e l'utilizzo della maschera, che all'epoca degli Estensi era vietata negli altri momenti dell'anno.

