Su la maschera | Carnevale con il Museo della grafica

Il Museo della Grafica di Pisa apre le porte alle famiglie per festeggiare il Carnevale. Durante il fine settimana, i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno partecipare a un’attività dedicata, pensata per divertirsi e scoprire il mondo della grafica in modo semplice e coinvolgente. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Università di Pisa, mira a far conoscere ai più piccoli le tecniche artistiche attraverso giochi e laboratori pratici.

In occasione del Carnevale il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza un'attività per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. Costo: 6€ a bambinaoSabato 7 febbraio 2026, ore 15:30Su la mascheraAttività per famiglie (età: 5 -11 anni)Appuntamento al museo mascherati per trascorrere un pomeriggio tra divertenti maschere e allegri colori!Prenotazione necessaria a: [email protected] entro le ore 13 di venerdì 6 febbraio, indicando un recapito telefonico.

