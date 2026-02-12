Il cane da solo in casa soffre | cosa c'è di vero e quando accade

Nelle case italiane, molti esitano a prendere un cane perché temono che possa soffrire da solo. Ma quanto c’è di vero in questa paura? Gli esperti spiegano che il problema non è tanto il tempo passato da solo, quanto la qualità delle ore che il cane trascorre con il suo padrone. È importante valutare le abitudini e le attenzioni, non semplicemente il numero di ore in solitudine.

Non adottare un cane perché "rimarrebbe troppo da solo" è un pensiero comune ma la questione è valutare la qualità delle ore passate insieme e non la quantità. Una convivenza responsabile è fatta anche di momenti di separazione che, se hanno alle spalle la costruzione di una relazione di fiducia, non significa che porti necessariamente sofferenza all'animale.🔗 Leggi su Fanpage.it

