Cosa significa quando il cane distende le zampe posteriori e anteriori | cos'è la posizione superman

La “posizione superman” è quando il cane si sdraia a terra con tutte e quattro le zampe distese, come il super eroe quando vola. Indica spesso una pausa durante il gioco, ma aiuta anche a rinfrescarsi grazie al contatto col pavimento quando fa molto caldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

