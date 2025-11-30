Cosa significa quando il cane distende le zampe posteriori e anteriori | cos'è la posizione superman

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “posizione superman” è quando il cane si sdraia a terra con tutte e quattro le zampe distese, come il super eroe quando vola. Indica spesso una pausa durante il gioco, ma aiuta anche a rinfrescarsi grazie al contatto col pavimento quando fa molto caldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

