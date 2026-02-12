Giulia Stabile ha mostrato il suo nuovo look sui social, lasciando tutti senza parole. La ballerina di Amici è tornata a sorprendere i fan con un cambiamento evidente, lontano dal mondo dello show e della televisione. Ora si dedica a sé stessa e al suo stile, lasciando il passato alle spalle.

Giulia Stabile è in questo periodo al centro dei riflettori per via del suo allontanamento dal talent Amici e dal palinsesto Mediaset.. Dopo anni trascorsi alla corte di Maria De Filippi, sarebbe arrivato per lei il momento di lasciare Amici, dove ricopre dal 2022 il ruolo di ballerina professionista. Stabile sarebbe infatti riuscita a realizzare uno dei suoi sogni più grandi, cioè quello di entrare nel corpo di ballo di Rosalia e, proprio con la famosa cantante, potrebbe andare in tour in giro per il mondo. Il nuovo look di Giulia Stabile. Si pensa che la ballerina possa seguire Rosalia nel suo Lux Tour a partire dal prossimo marzo e che possa quindi girare, per mesi, tra Stati Uniti, Cile, Canada ed Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il cambio look di Giulia Stabile: il prima e il dopo della ballerina di Amici

Approfondimenti su Giulia Stabile

Giulia Stabile lascia il programma Amici per intraprendere una strada tutta nuova.

Giulia Stabile lascia Amici di Maria De Filippi per seguire il suo sogno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giulia Stabile

Argomenti discussi: Cambio look per Gutierrez: taglio di capelli e dedica speciale prima di Genoa-Napoli; Il chillet di Connor Storrie è il taglio maschile del 2026; La Rotonda cambia look ma i sapori sono quelli di sempre | All Food Sicily | Quotidiano di enogastronomia e; Hyundai Tucson 2027 cambia look, stile Santa Fe per la nuova generazione | Foto spia.

È irriconoscibile, cambio look pazzesco per la vip italianaL'ex velina diventa mora: il cambio look con bob corto e castano intenso che segna una nuova fase di stile, eleganza e rinascita personale. notizie.it

Il cambio look di Michelle Hunziker: il taglio che sta bene a tutteMichelle Hunziker, la splendida showgirl svizzera cambia di nuovo look. Il super taglio che dona a tutte le donne. Michelle Hunziker cambia di nuovo pelle. L’amatissima showgirl, decisamente tra le ... ilsussidiario.net

“Ad Amici ero l’oca per la mia risata”. Giulia Stabile racconta il body shaming, gli haters e il peso di quelle parole. Dal rapporto con Maria De Filippi al motivo per cui non l’ha mai ringraziata, una confessione intima e sincera. facebook

Giulia Stabile formará parte del elenco de baile del LUX TOUR de Rosalía x.com