Giulia Stabile lascia Amici | svolta internazionale per la ballerina

Giulia Stabile lascia il programma Amici per intraprendere una strada tutta nuova. La ballerina italiana si unisce al corpo di ballo del Lux Tour 2026 di Rosalía, facendo un passo importante verso il successo internazionale. Dopo aver conquistato il pubblico in Italia, ora punta a farsi conoscere sui palchi di tutto il mondo.

Giulia Stabile entra nel corpo di ballo del Lux Tour 2026 di Rosalía. Dall’Italia ai palchi mondiali, una carriera che esplode. Sta succedendo davvero, e questa volta è tutto reale. Giulia Stabile è pronta a spiccare il volo, e lo farà davanti al mondo intero. La ballerina più amata uscita da Amici di Maria De Filippi è a un passo dalla consacrazione internazionale. Un sogno coltivato in silenzio, che oggi prende forma concreta e potentissima. Giulia entra ufficialmente nel corpo di ballo del Lux Tour 2026 di Rosalía, una delle artiste più influenti del panorama globale. Non è solo una collaborazione, è una svolta di carriera. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Giulia Stabile ha recentemente condiviso la sua esperienza con il body shaming, sottolineando l'importanza di affrontare i commenti negativi con sincerità e fermezza.

Giulia Stabile potrebbe lasciare Amici.

