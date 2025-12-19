Fontana di Trevi | da febbraio a pagamento per i turisti

L'obiettivo, spiega il sindaco di Roma, "è migliorare la qualità dell'esperienza di fruizione del nostro patrimonio, contrastando il sovraffollamento e la riduzione della qualità dell'esperienza" e anche, "dopo la lunga stagione del Pnrr", continuare a "la manutenzione del nostro patrimonio, e aumentare al tempo stesso l'accessibilità e la fruibilità della cultura

