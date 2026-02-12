Il 17 febbraio si parla di Donbass Da Zelensky sì ai negoziati ma smentito il voto a maggio

Il 17 febbraio si avvicina e con essa si riaccendono le tensioni nel Donbass. Zelensky apre alla possibilità di negoziati, ma il governo russo si mostra ancora diffidente. La data si avvicina e tutto lascia pensare che possa essere il momento di una svolta, o almeno di un tentativo di dialogo. Resta da capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro o se la situazione si farà ancora più complicata.

Donbass: Zelensky apre alla trattativa, ma Mosca resta cauta. Il 17 febbraio data cruciale. La crisi del Donbass entra in una fase potenzialmente decisiva. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso apertura a negoziati, spinto anche dalle pressioni internazionali, in primis dagli Stati Uniti, che puntano a una soluzione pacifica entro giugno. Tuttavia, la reticenza di Mosca e l'assenza di garanzie concrete rendono il percorso verso la pace estremamente incerto. Il 17 febbraio si preannuncia come una data chiave per il futuro della regione. L'Ucraina al tavolo, ma solo con un cessate il fuoco. Crisi Trump-Zelensky, l'accordo non c'è. Le questioni aperte: Donbass e centrale di Zaporizhzhia. Zelensky: "I negoziati continuano". Macron: "A gennaio Volenterosi a Parigi" Roma, 29 dicembre 2025 – Dopo il colloquio tra Trump e Zelensky, non è stato raggiunto un accordo definitivo. Ucraina: Trump riceve Zelensky, ma parla al telefono con Putin. "Vogliono l'accordo". Però resta il nodo Donbass Recenti sviluppi in Ucraina vedono Trump incontrare Zelensky e mantenere conversazioni telefoniche con Putin, segnalando un interesse per un possibile accordo. Zelensky apre alla richiesta di Trump: Sì a elezioni, ma dopo cessate il fuoco e garanzie di sicurezza. Prossimi colloqui negli Usa il 17 o 18 febbraio Dopo le anticipazioni del Financial Times arriva la precisazione di Zelensky: Senza sicurezza non ci saranno annunci. Guerra in Ucraina Zelensky: «Si andrà alle urne solo con la tregua, nuovo round di colloqui il 17 febbraio» L'Ucraina organizzerà le elezioni solo dopo un «cessate il fuoco» e dopo aver ottenuto delle «garanzie di sicurezza». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mette a tacere le speculazioni. #Ucraina Donbass e centrale nucleare di Zaporizhzhia sono stati i nodi negoziali nei colloqui trilaterali Kiev-Washington-Mosca ad Abu Dhabi. Lo riporta Axios su fonti USA. I prossimi incontri dovrebbero tenersi il 1° febbraio.

