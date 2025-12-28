Recenti sviluppi in Ucraina vedono Trump incontrare Zelensky e mantenere conversazioni telefoniche con Putin, segnalando un interesse per un possibile accordo. Tuttavia, la questione del Donbass rimane centrale, rendendo incerto il futuro del conflitto. Mentre si avvicinano le fasi decisive, le dinamiche tra le parti continuano a influenzare l’evoluzione della crisi. La situazione resta complessa e in continuo aggiornamento.

"Siamo nelle fasi finali dei colloqui. O la guerra finirà o andrà avanti per molto tempo", dichiara Donald Trump sulla soglie del resort di Mar-a-Lago. Un'ora prima di ricevere il leader ucraino per la sua prima visita in Florida (nel settimo incontro tra i due quest'anno), Trump ha avuto una conversazione telefonica "buona e molto costruttiva" con Putin che il tycoon ha giudicato "molto serio" sulla pace L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ucraina: Trump riceve Zelensky, ma parla al telefono con Putin. “Vogliono l’accordo”. Però resta il nodo Donbass

