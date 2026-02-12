Igor Medved cacciato dalle Olimpiadi di Milano Cortina | ha violato le regole sul consumo di alcol

Igor Medved, il capo allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, è stato cacciato dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La decisione è arrivata dopo che è stato scoperto che ha violato le regole sul consumo di alcol. Medved è stato rimandato a casa, lasciando senza il suo allenatore la squadra durante la competizione. La vicenda ha fatto subito discutere, e ora l’intero team si trova a dover affrontare le conseguenze di questa scelta.

Scoppia un caso nella nazionale finlandese di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il capo allenatore Igor Medved è stato rimandato a casa per una violazione legata all'alcol.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

