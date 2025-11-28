Cortina sì sofferto alla maxi-antenna per le Olimpiadi | via libera dalle Regole d' Ampezzo

28 nov 2025

CORTINA (BELLUNO) - Ormai a un paio di mesi da Milano Cortina 2026, si sblocca la pratica del maxi-ripetitore sulle Dolomiti, rimasta incagliata per due anni e mezzo. Dopo una serie di pareri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

