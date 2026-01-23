Dolore ai funerali di Benedetti non facciamoci divorare dalla rabbia Una nuova sciarpa al semaforo
Le esequie di Francesco Benedetti si sono svolte venerdì 23 gennaio nella chiesa di San Sisto a Colognola. La comunità si è unita per esprimere cordoglio e rispetto, cercando di affrontare il dolore senza lasciarsi sopraffare dalla rabbia. Nel frattempo, una nuova sciarpa è stata posizionata al semaforo come simbolo di rispetto e memoria per la tragedia di martedì scorso.
LE ESEQUIE. La chiesa di San Sisto a Colognola si è stretta venerdì 23 gennaio, attorno ai parenti di Francesco Benedetti che martedì ha perso la vita dopo essere stato investito. Don Massimo Mafioletti riprende le parole della sorella Cinzia: «”Verità e non vendetta” è quello che serve». Gli amici sulla sciarpa rubata in Porta Nuova: «Abbiamo perso un amico e stiamo cercando di farci forza tutti insieme». Legata un’altra sciarpa al semaforo. «Siamo qui in un unico abbraccio senza avere parole adeguate. E però sappiamo che non abbiamo altro se non le parole per non subire il dolore ma per abitarlo, e soprattutto per non lasciarci divorare né prendere ostaggio dalla rabbia e dal risentimento, che sono certamente comprensibili, ma non aiutano a vedere le cose dalla giusta prospettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
