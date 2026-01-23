Le esequie di Francesco Benedetti si sono svolte venerdì 23 gennaio nella chiesa di San Sisto a Colognola. La comunità si è unita per esprimere cordoglio e rispetto, cercando di affrontare il dolore senza lasciarsi sopraffare dalla rabbia. Nel frattempo, una nuova sciarpa è stata posizionata al semaforo come simbolo di rispetto e memoria per la tragedia di martedì scorso.

LE ESEQUIE. La chiesa di San Sisto a Colognola si è stretta venerdì 23 gennaio, attorno ai parenti di Francesco Benedetti che martedì ha perso la vita dopo essere stato investito. Don Massimo Mafioletti riprende le parole della sorella Cinzia: «”Verità e non vendetta” è quello che serve». Gli amici sulla sciarpa rubata in Porta Nuova: «Abbiamo perso un amico e stiamo cercando di farci forza tutti insieme». Legata un’altra sciarpa al semaforo. «Siamo qui in un unico abbraccio senza avere parole adeguate. E però sappiamo che non abbiamo altro se non le parole per non subire il dolore ma per abitarlo, e soprattutto per non lasciarci divorare né prendere ostaggio dalla rabbia e dal risentimento, che sono certamente comprensibili, ma non aiutano a vedere le cose dalla giusta prospettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dolore ai funerali di Benedetti, «non facciamoci divorare dalla rabbia». Una nuova sciarpa al semaforo

