I ritardi del Pnrr presentano il conto | a rischio i progetti di ristrutturazione delle scuole

I ritardi nell'implementazione del Pnrr minacciano di compromettere i progetti di ristrutturazione delle scuole, mettendo a rischio il futuro di numerosi studenti. Le tempistiche rallentate potrebbero impedire la completa ricostruzione di edifici scolastici, lasciando molte strutture ancora in condizioni precarie e privando le nuove generazioni di ambienti di apprendimento adeguati.

Il rischio, per tanti studenti, è di non rivedere più la propria scuola. Almeno non quelle che sono state praticamente abbattute per essere ricostruite con i fondi del Pnrr. Ma i ritardi potrebbero mettere a repentaglio questi progetti, lasciando gli alunni e gli insegnanti in classi fatiscenti, in soluzioni temporanee e in balia di lavori che potrebbero non finire mai. L’allarme viene lanciato da un gruppo di sindaci e dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Il problema riguarda il meccanismo per i progetti del Pnrr nell’edilizia scolastica, che dimostra di non funzionare come dovrebbe. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

