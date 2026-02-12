IA le imprese lombarde al bivio | Il mercato cresce faticano le Pmi

Le imprese lombarde si trovano di fronte a una scelta difficile. Il mercato cresce, ma le piccole e medie imprese fanno fatica a tenere il passo. Sergio Dompé, presidente del Comitato Leonardo, ha detto che l’Europa sta rallentando e che le aziende devono reagire in fretta. A Milano, durante il Forum sull’Intelligenza Artificiale, ha invitato le imprese a darsi una mossa per non perdere terreno.

"L’Europa sta rallentando. Dobbiamo dare un colpo di reni, e dobbiamo farlo in fretta". Così Sergio Dompé, presidente del Comitato Leonardo in occasione del Forum sull’Intelligenza Artificiale nella sede milanese di Assolombarda. Al centro dell’evento - al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Assolombarda Alvise Biffi, il presidente dell’Agenzia Ice e coordinatore del progetto AI del Comitato Leonardo Matteo Zoppas - il nodo della produttività. Da uno studio di McKinsey emerge, infatti, un paradosso: anche se quasi tutti le aziende (88%) hanno iniziato a usare l’intelligenza artificiale, la maggior parte (80%) non sta ancora avendo un impatto reale sui ricavi e sui conti dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

