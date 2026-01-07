Dal sensore che replica l’occhio umano all’IA per le Pmi | al Ces le soluzioni italiane per l’industria del futuro

Al Ces di Las Vegas, dal 6 al 9 gennaio 2026, saranno presentate innovative soluzioni italiane per l’industria del futuro. Tra queste, sensori che replicano l’occhio umano e intelligenze artificiali in grado di affrontare sfide come la salute pubblica e la resilienza dei terreni agricoli. Queste tecnologie, pensate per un’applicazione su larga scala, testimoniano l’impegno dell’Italia nell’innovazione e nello sviluppo di strumenti efficaci per il mercato internazionale.

Capaci di comprendere le più importanti sfide per il futuro – dalla salute pubblica alla resilienza dei terreni agricoli – e di offrire al mercato internazionale soluzioni tecnologiche applicabili su larga scala: sono le innovazioni italiane che verranno presentate al Ces di Las Vegas, il più grande evento al mondo dedicato alla tecnologia, in programma dal 6 al 9 gennaio 2026. La missione italiana, guidata dall' Ice–Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, riunisce 51 startup all'interno di un unico padiglione, vetrina delle innovazioni più promettenti del Paese.

