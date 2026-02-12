I sindacati boicottano i Giochi e confermano lo sciopero Salvini | irresponsabili e anti-italiani

I sindacati hanno deciso di proseguire con lo sciopero, ignorando la presenza dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Nonostante l’evento porti visibilità e attenzione internazionale all’Italia, i rappresentanti dei lavoratori mantengono ferme le loro posizioni. Salvini li accusa di irresponsabilità e anti-italianità, ma i sindacati ribattono che la loro protesta è necessaria per difendere i diritti dei lavoratori coinvolti. La tensione tra le parti resta alta, e ora si attende di capire come evolveranno le prossime mosse

I sindacati non si fermano, neppure davanti ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, straordinaria vetrina mondiale per l'immagine dell'Italia. Nessun rinvio come richiesto dal Garante per non sovrapporsi con le Olimpiadi. I sindacati tirano dritto. E confermano le serrate nel comparto trasporto aereo del 16 febbraio e del 7 marzo. "Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi. E in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze". Così i sindacati di categoria in una lettera al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia.

