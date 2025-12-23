Crisi Natuzzi l' attacco dei sindacati | All' azienda 25 milioni di risorse pubbliche nel 2019 non siano lavoratori a pagare errori

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi della Natuzzi ha sollevato preoccupazioni tra i sindacati, che sottolineano come, nel 2019, l’azienda abbia ricevuto circa 25 milioni di risorse pubbliche. In una fase di difficoltà, si evidenzia l’importanza di tutelare i lavoratori da eventuali conseguenze di decisioni gestionali e finanziarie sbagliate, affinché le risorse pubbliche non ricadano sui dipendenti. La questione rimane centrale nel dibattito sul ruolo dello Stato e delle imprese.

"Non possiamo accettare che ancora una volta le imprese, dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche, scarichino su lavoratori e lavoratrici scelte manageriali e operazioni finanziarie sbagliate. Chiudere due stabilimenti e lasciare per strada quasi 500 operai non è un piano industriale, è. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Casa Sollievo: lavoratori e medici non vogliono pagare la crisi, il prefetto convoca Gumirato e i sindacati

Leggi anche: Ikea, strappo con i sindacati sul rinnovo del contratto (scaduto nel 2019): in bilico 7.400 lavoratori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Crisi dei salotti, Natuzzi taglia stop a due fabbriche i sindacati: “Inaccettabile” - La crisi dei mercati internazionali spinge la multinazionale dei salotti a chiudere gli stabilimenti di Altamura e Santeramo, nella Murgia barese, e a dichiarare 479 es ... repubblica.it

crisi natuzzi attacco sindacatiNatuzzi, Mimit: presentato il Piano di rilancio. Sindacati: inaccettabili 479 esuberi dopo 24 anni di ammortizzatori - Illustrato al Mimit alle istituzioni regionali e alle organizzazioni sindacali il piano industriale di rilancio 2026- ildiariodellavoro.it

crisi natuzzi attacco sindacatiSanteramo in Colle, Natuzzi annuncia 479 esuberi e la chiusura di due stabilimenti. Mimit: «Presentato piano industriale di rilancio» - , insieme alla chiusura di due siti produttivi, nel corso dell’incontro svoltosi oggi, lunedì 22 dicembre 2025, al Ministero delle Imprese e del Made ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.