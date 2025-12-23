Crisi Natuzzi l' attacco dei sindacati | All' azienda 25 milioni di risorse pubbliche nel 2019 non siano lavoratori a pagare errori
La crisi della Natuzzi ha sollevato preoccupazioni tra i sindacati, che sottolineano come, nel 2019, l’azienda abbia ricevuto circa 25 milioni di risorse pubbliche. In una fase di difficoltà, si evidenzia l’importanza di tutelare i lavoratori da eventuali conseguenze di decisioni gestionali e finanziarie sbagliate, affinché le risorse pubbliche non ricadano sui dipendenti. La questione rimane centrale nel dibattito sul ruolo dello Stato e delle imprese.
"Non possiamo accettare che ancora una volta le imprese, dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche, scarichino su lavoratori e lavoratrici scelte manageriali e operazioni finanziarie sbagliate. Chiudere due stabilimenti e lasciare per strada quasi 500 operai non è un piano industriale, è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
