Crisi Natuzzi l' attacco dei sindacati | All' azienda 25 milioni di risorse pubbliche nel 2019 non siano lavoratori a pagare errori

La crisi della Natuzzi ha sollevato preoccupazioni tra i sindacati, che sottolineano come, nel 2019, l’azienda abbia ricevuto circa 25 milioni di risorse pubbliche. In una fase di difficoltà, si evidenzia l’importanza di tutelare i lavoratori da eventuali conseguenze di decisioni gestionali e finanziarie sbagliate, affinché le risorse pubbliche non ricadano sui dipendenti. La questione rimane centrale nel dibattito sul ruolo dello Stato e delle imprese.

Santeramo in Colle, Natuzzi annuncia 479 esuberi e la chiusura di due stabilimenti. Mimit: «Presentato piano industriale di rilancio» - , insieme alla chiusura di due siti produttivi, nel corso dell’incontro svoltosi oggi, lunedì 22 dicembre 2025, al Ministero delle Imprese e del Made ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sono 479 gli esuberi annunciati da Natuzzi S.p.A., insieme alla chiusura di due siti produttivi, nel corso dell’incontro svoltosi oggi, lunedì 22 dicembre 2025, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato alla presentazione del piano industriale 2026– - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.