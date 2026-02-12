I programmi TV di oggi 12 febbraio 2026 | fiction intrattenimento e film

Oggi in televisione ci sono diverse opzioni per chi vuole restare davanti allo schermo. Su Rai 1 torna “Don Matteo” con una nuova puntata, mentre su Canale 5 va in onda “Striscia la notizia” per le ultime notizie e scherzi. Su Iris invece trasmettono il film “Danko”. La giornata offre un mix tra fiction, intrattenimento e cinema.

La prima serata del 12 febbraio 2026 offre una programmazione ricca e molto varia. Su Rai 1 torna Don Matteo, uno dei titoli più amati dal pubblico italiano. Rai 2 propone le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, con le gare più attese della giornata. Su Canale 5 arriva Striscia la notizia, appuntamento fisso dell'informazione satirica. Italia 1 punta sull'azione con Mission: Impossible – Protocollo fantasma, mentre La7 approfondisce l'attualità con Piazzapulita. Non mancano i film per tutti i gusti: su Tv8 va in onda Paradiso amaro, su Iris il cult Danko, su Sky Cinema Uno il nuovo Mission: Impossible – The Final Reckoning.

