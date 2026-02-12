I poco ricchi l’ascensore sociale e il privilegio di non dover oltrepassare il pianerottolo

In Italia, molti sentono di non avere molte possibilità di risalire la scala sociale. La maggior parte delle persone che non sono ricche si scontrano con barriere difficili da superare, anche se lavorano sodo. La differenza tra chi può permettersi di vivere senza preoccupazioni e chi deve sempre pensare al domani resta grande. C’è chi riesce a salire, e chi invece si ferma, senza poter nemmeno varcare il pianerottolo. Una realtà che spesso si nasconde dietro a parole vuote e promesse di miglioramento.

Cominciamo da una cosa che una persona che tenesse alla propria reputazione non svelerebbe mai in pubblico, una cosa privata che essendo il Rhett Butler di questo secolo io invece sfacciatamente riferirò in pubblico. Cominciamo dal fatto che non solo io ordino spessissimo cibo a domicilio ma che, le moltissime volte che il fattorino non trova l'indirizzo nonostante abbia le cartine stradali sul telefono, o che non gli va di salire, o che ci mette mezz'ora a fare tre minuti di strada, ogni volta io dico la stessa parola: Prissy. Prissy era la schiava bambina di "Via col vento", lo specifico perché chi vuole andare a ululare sui social «Soncini è per lo schiavismoooo» non si debba incomodare a cercare su Google.

