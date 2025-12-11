Dal 9 gennaio in digitale FLIGHT – OLTREPASSARE III il nuovo singolo del fisarmonicista Pietro Roffi che anticipa l’album Oltrepassare in uscita il 30 gennaio

Dal 9 gennaio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “FLIGHT – OLTREPASSARE III”, il nuovo singolo del fisarmonicista e compositore Pietro Roffi, che anticipa l’uscita del suo album “Oltrepassare” prevista per il 30 gennaio. Un’anticipazione che conferma la sua originalità e visione innovativa nel panorama della fisarmonica contemporanea.

Sarà disponibile dal 9 gennaio su tutte le piattaforme digitali “FLIGHT – OLTREPASSARE III”, il nuovo singolo del fisarmonicista e compositore Pietro Roffi, già considerato una delle voci più originali e visionarie della fisarmonica contemporanea. Il brano anticipa l’uscita dell’album “Oltrepassare” – prodotto da Blue Mirror, pubblicato da Extended Place e distribuito da Believe Digital – disponibile dal 30 gennaio 2026 in formato digitale e CD. “Flight – Oltrepassare III”: la dolce vertigine del volo. “ Flight – Oltrepassare III ”, terzo movimento della suite Oltrepassare, è un brano che racconta l’atto del volo come gesto poetico e trasformativo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com