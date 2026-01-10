Le prime fiamme la porta di servizio chiusa e i massaggi cardiaci | la versione di Jacques e Jessica Moretti sulla strage di Crans-Montana

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, condividono la loro testimonianza sulla tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante la notte di Capodanno. Il racconto, dato poche ore dopo l’incendio che ha causato numerose vittime, descrive le prime fiamme, la chiusura della porta di servizio e le operazioni di rianimazione. Questa narrazione offre un resoconto diretto e sobrio di quanto accaduto in quella tragica notte.

Il primo racconto di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, su ciò che è accaduto la notte di Capodanno a Crans-Montana risale al 1° gennaio, poche ore dopo l’incendio che ha causato 40 morti e 116 feriti. Lo riporta l’emittente francese BfmTv, secondo cui i due coniugi – entrambi indagati per omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose – sono stati ascoltati separatamente, come da procedura. La cameriera morta nell’incendio. Il primo a essere ascoltato è stato Jacques Moretti, ora in carcere, che ha parlato anzitutto della cameriera 24enne Cyane Panine, che figura tra le vittime del rogo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Crans Montana, Jacques Moretti: "La porta di servizio era chiusa. I pannelli fonoassorbenti li ho messi io"

Leggi anche: Crans-Montana, i media svizzeri: «Jacques Moretti ha ammesso che la porta di servizio del piano terra era chiusa a chiave»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele; Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Il controsoffitto che ha preso fuoco, le uscite troppo strette, i giovani italiani dispersi: la strage di Crans-Montana; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi.

Un incendio di vaste dimensioni è divampato oggi pomeriggio (venerdì 9 gennaio) in una baita a San Michele di Prazzo, in alta valle Maira. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero già ... - facebook.com facebook