crans montana le ammissioni di jacques e jessica moretti

Il 1° gennaio, nel locale Constellation di Crans-Montana, si è verificata una grave tragedia che ha causato la morte di 40 giovani e il ferimento di 116 persone. Jacques e Jessica Moretti, titolari della struttura, sono al centro delle indagini e delle ammissioni riguardo all’accaduto. La vicenda solleva approfondi interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità, in un contesto che continua a essere sotto attenta osservazione.

Le accuse ai titolari del Constellation rischiano di aggravarsi. E’ il primo gennaio, dieci ore dopo la strage nel loro locale di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 giovani, lasciandone feriti 116. E Jacques e Jessica Moretti vengono sentiti dagli inquirenti. Arrivano le prime ammissioni: dalla porta di servizio “bloccata dall’interno” all’uso di schiuma . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

