Crans Jacques e Jessica Moretti insultati e aggrediti dai familiari delle vittime | L' orrore nelle foto scattate dopo il rogo nel locale

Questa mattina a Crans, Jacques e Jessica Moretti sono stati insultati e aggrediti dai familiari delle vittime del incendio nel locale. Quando sono arrivati per l’interrogatorio, alcuni presenti li hanno contestati con violenza, arrivando quasi alle mani. Un episodio che ha scosso tutti e che mostra come la tensione sia ancora molto alta dopo il tragico evento.

Ore 8 e 50. Jacques e Jessica Moretti si presentano all’ingresso della facoltà di ingegneria presso la quale si svolgono, in una sala conferenze, gli interrogatori. Gli indagati proprietari del «Le Constellation», il discobar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, arrivano scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati ma, ad attenderli, ci sono i familiari delle vittime. La contestazione è violentissima, al limite dell’aggressione. Una scena impressionante. I due Moretti si avvicinano all’edificio. I cronisti li vedono da lontano. Jacques e Jessica entrano da una porta secondaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Crans, Jacques e Jessica Moretti insultati e aggrediti dai familiari delle vittime | L'orrore nelle foto scattate dopo il rogo nel locale Approfondimenti su Crans Jacques Jessica Moretti Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale Questa mattina a Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti sono stati attaccati dai familiari delle vittime del rogo al Constellation. Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale: «La pagherete cara» Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti questa mattina davanti al tribunale di Crans Montana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Jacques Jessica Moretti Argomenti discussi: Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Crans-Montana, Jacques Moretti in aula per l'interrogatorio: Nessuno ha usato gli estintori; Crans-Montana, Jacques Moretti di fronte agli avvocati delle vittime; Crans-Montana, lettera dei Moretti ai dipendenti: Non scarichiamo le nostre responsabilità su di voi. Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale: «La pagherete cara»Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari ... msn.com Crans Montana, Moretti aggredito dai familiari delle vittime davanti al tribunaleUn drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi ... msn.com Domani Jessica Moretti, coproprietaria del Constellation di Crans-Montana, verrà nuovamente interrogata dal Ministero pubblico. Questa volta a Sion ci saranno però anche i familiari delle vittime, che vogliono riunirsi per creare pressione e chiedere giustizia. - facebook.com facebook Jacques e Jessica Moretti proprietari del locale Le Constellation arrivano in udienza dal pubblico ministero del Canton Vallese. #lapresse #CransMontana #leconstellation #moretti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.