La pista di Stelvio a Bormio compie 40 anni e la sua storia si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo aver visto due Mondiali e aver fatto parte della Coppa del Mondo dal 1993, ora si prepara a ospitare le Olimpiadi. Un’occasione per riscoprire la sua leggenda, raccontata anche in un nuovo documentario.

Bormio, 12 febbraio 2026 – La Stelvio d i Bormio è ora una pista leggendaria. Dopo aver ospitato due mondiali, nel 1985 e nel 2005, ed essere entrata a far parte stabilmente del circuito di Coppa del Mondo ormai dal 1993, la consacrazione è arrivata in questi giorni con le Olimpiadi. E lo ha fatto mostrando tutta la sua bellezza, grazie anche ad un lavoro encomiabile di gruppo. La Stelvio è nata nel 1982 da un’intuizione di Aldo Anzi e Oreste Peccedi. BORMIO, OLIMPIADI 2026 - ALBERTO TOMBA - FOTO(ANSAANP) I primi Mondiali. Tre anni dopo ha ospitato i mondiali dove il fuoriclasse elvetico Pirmin Zurbriggen vinse il titolo iridato tre settimane dopo essere stato operato al menisco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Mondiali, Tomba “in giallo” e ora le Olimpiadi: i 40 anni della mitica Stelvio raccontati in un documentario

Il documentario di Ciro Tomaiuoli celebra i quarant’anni della storica pista Stelvio, simbolo dello sci alpino.

