Bormio (Sondrio) – La neve sta iniziando a cadere e Bormio fa il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La località lombarda è la prima a ospitare le gare, grazie alla discesa libera maschile del 7 febbraio, ed è anche la prima location pronta: inaugurati lo Stelvio Olympic Ski Center e il Pentagono Center (palazzetto dello sport riqualificato, realizzato da ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – con un investimento di oltre 11 milioni di euro). Il programma olimpico prevede le gare di sci alpino e poi il debutto, nella rassegna a cinque cerchi, dello sci alpinismo in partenza il 19 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: pronti a Bormio lo stadio dello sci e la mitica pista Stelvio