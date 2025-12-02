Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | pronti a Bormio lo stadio dello sci e la mitica pista Stelvio
Bormio (Sondrio) – La neve sta iniziando a cadere e Bormio fa il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La località lombarda è la prima a ospitare le gare, grazie alla discesa libera maschile del 7 febbraio, ed è anche la prima location pronta: inaugurati lo Stelvio Olympic Ski Center e il Pentagono Center (palazzetto dello sport riqualificato, realizzato da ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – con un investimento di oltre 11 milioni di euro). Il programma olimpico prevede le gare di sci alpino e poi il debutto, nella rassegna a cinque cerchi, dello sci alpinismo in partenza il 19 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA VALSUSINA ROBERTA CASO TEDOFORA DELLE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 https://www.valsusaoggi.it/la-valsusina-roberta-caso-tedofora-delle-olimpiadi-milano-cortina-2026/ #oulx #cogne #teodofora #olimpiadi #likesplease #likesforlikes #va - facebook.com Vai su Facebook
Milano e le Olimpiadi: chance per la pace nel mondo? ilsole24ore.com/art/milano-e-o… Vai su X
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: pronti a Bormio lo stadio dello sci e la mitica pista Stelvio - Bormio (Sondrio) – La neve sta iniziando a cadere e Bormio fa il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici di Milano- Come scrive ilgiorno.it
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming - Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l'assegnazione delle medaglie) inizieranno ... Si legge su oasport.it
Milano-Cortina 2026: Viterbo apre il cammino della Fiamma Olimpica - Cinque chilometri in città per 27 tedofori, gli atleti viterbesi Zucchi, Marconi e Sabatini chiuderanno la staffetta accendendo il braciere al Sacrario ... Segnala rainews.it
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Come scrive tg24.sky.it
Olimpiadi Milano-Cortina: Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica in Italia - La numero otto del mondo avrà l’onore di portare la Fiamma Olimpica nel nostro paese, dopo la cerimonia di consegna che si terrà in Grecia Sarà Jasmine Paolini a portare la Fiamma Olimpica dalla Greci ... tennisitaliano.it scrive
Milano-Cortina 2026: l'inverno a cinque cerchi in Lombardia - Cortina 2026, la Lombardia si prepara ad accogliere il mondo con la forza della sua cultura. Segnala msn.com