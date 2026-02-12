I grant you refuge | sei fotoreporter raccontano le atrocità che il popolo palestinese sta subendo nella Striscia di Gaza

Sei fotoreporter raccontano le atrocità che il popolo palestinese sta subendo nella Striscia di Gaza. Sei fotografi di Gaza hanno deciso di mostrare al mondo cosa sta succedendo, scattando immagini dure e senza veli. La loro collettiva,

La mostra è al contempo un racconto senza filtri di quanto accade lì e un grido contro ogni forma di violenza e ogni forma di accettazione e assuefazione. Non è certo tollerabile che attualmente siano in atto oltre cinquanta conflitti armati che coinvolgono decine di paesi, molti dei quali sconosciuti ai più. Il titolo della mostra trae ispirazione dall'omonima poesia della scrittrice e poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa nella sua casa nel sud di Gaza da un raid israeliano il 20 ottobre 2023. È stata curata dal fotografo e filmmaker documentarista Paolo Patruno. Collettivof, è una associazione di promozione sociale che pone al centro dei propri interessi la cultura fotografica e il sociale attraverso lo sguardo dei fotografi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Striscia di Gaza Israele sta aumentando il territorio che occupa nella Striscia di Gaza Israele sta ampliando il suo controllo nella Striscia di Gaza, spostando la linea di demarcazione più a ovest. Gaza, fotoreporter palestinese Mahmoud Wadi ucciso da drone Idf a Khan Younis, ferito altro giornalista Muhammad Abdel Fattah Aslih - VIDEO La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Striscia di Gaza

