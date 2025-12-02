Israele uccide il fotoreporter palestinese Mahmoud Wadi a Khan Younis, ferito collega Aslih. Oltre 260 giornalisti morti a Gaza nel conflitto Nella giornata di martedì 2 dicembre un raid Idf con droni ha ucciso il fotoreporter palestinese Mahmoud Wadi e ha ferito il suo collega giornalista Mu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gaza, fotoreporter palestinese Mahmoud Wadi ucciso da drone Idf a Khan Younis, ferito altro giornalista Muhammad Abdel Fattah Aslih - VIDEO