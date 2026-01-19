Israele sta aumentando il territorio che occupa nella Striscia di Gaza

Israele sta ampliando il suo controllo nella Striscia di Gaza, spostando la linea di demarcazione più a ovest. Questa modifica territoriale avviene in un contesto di tensioni crescenti, con operazioni militari che hanno provocato la morte di palestinesi che si avvicinano alla nuova linea. La situazione rimane complessa e in evoluzione, evidenziando le difficoltà nel raggiungimento di una stabilità duratura nella regione.

Tra le questioni stabilite dagli accordi per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza c'era la posizione della cosiddetta "yellow line", un confine temporaneo interno alla Striscia dietro cui l'esercito israeliano avrebbe dovuto ritirarsi: a est della linea ci sarebbe stato il territorio occupato da Israele (più della metà della Striscia), a ovest quello controllato da Hamas. In una seconda fase Israele dovrebbe abbandonare completamente la Striscia. Israele ha segnalato fisicamente la posizione della linea mettendo in alcuni punti dei blocchi di cemento colorati di giallo, non molto più grandi dei dissuasori che siamo abituati a vedere nelle città.

Il genocidio palestinese Israele lo porta avanti da molto prima che esistesse Hamas

#USA #Israele #Iran #Europa L'Agenzia europea per la sicurezza aerea: A seguito della possibilità di un attacco americano, l'Iran ha posto le sue forze di difesa aerea in stato di alta allerta, aumentando il rischio di false identificazioni nello spazio aereo irania - facebook.com facebook

